Тенис "Ролан Гарос" изненада света на тениса и обърка календара 18 март 2020 | 15:58 - Обновена



Очевидно от Откритото първенство на Франция не са се консултирали много с ATP и WTA, организациите, контролиращи мъжкия и женския тенис, както и с колегите си от другите турнири от Големия шлем, преди да вземат решение за отлагането на турнира.



The organizers of Roland Garros, in scandal with everyone after the postponement of the tournament! Americans "put the guns" on the French - https://t.co/thqTOeZraa pic.twitter.com/G2S4JUyjoD — tennis-picks (@tennispicks_net) March 18, 2020

Вчера от "Ролан Гарос" обявиха, че състезанието ще се проведе от 20 септември до 4 октомври, а това предизвика много критични реакции. Според някои информации директорът на турнира Ги Форже се е обадил на 12-кратния шампион в Париж Рафаел Надал преди обявяването на решението, но малцина други бяха информирани.



Най-потърпевши от новите дати са турнирите в Санкт Петербург, Мосел, Ченду, Хуанджин, както и този в София, тъй като те трябва да се проведат в тези седмици от годината. По същото време календарът при жените включва пет турнири, сред които тези в Сеул, Токио.



Големият проблем на "Ролан Гарос" обаче е "Лейвър Къп", който е планиран за 25-27 септември в Бостън. Организаторите веднага обявиха, че те възнамеряват да проведат турнира. Състезанието се организира от мениджърската група на Роджър Федерер и Тенис Австралия.



Laver Cup, already sold out months in advance, speaks out about the French Open's aggression today (though not as pointedly as US Open did). https://t.co/2qVryUPLRP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 18, 2020

Ако двете събития останат по едно и също време, почти сигурно рекордьорът по титли от Големия шлем няма да пристигне в Париж. В момента Федерер се възстановява от операция и планираше да се върне на корта за сезонана трева. Рафаел Надал също ще е поставен в неудобна позиция, тъй като обикновено е част от "Лейвър Къп" и подкрепя активно турнира.



"Никой не иска да види "Ролан Гарос" отменен. Просто всички изработете разумен график, когато нещата се подобрят, коментира ситуацията треньорът на Симона Халеп Дарън Кейхил. - Играчи, турнири, мъже, жени, всички заедно в една стая. Сега е малко рано за отговори."



So... Us Open is supposed to end in 12th September and Roland Garros to begin in 20th September? pic.twitter.com/C8XePI4ZUD — SimoReactions (@Simoreactions) March 17, 2020

На този етап официално мъжкият тенис е спрян до 27 април, а женският - до 2 май. През май в календара са големите турнири в Мадрид и Рим, които едва ли ще се проведат. Това означава, че целият сезон на клей няма да се състои.



Следващото голямо решение се чака от "Уимбълдън", който може да си позволи да изчака още месец преди да го вземе. Ситуацията на US Open също е неясна. От Американската тенис асоциация също бяха изненадани от решението, което дойде от Париж. Те обявиха, че трябва съдействие между всички засегнати страни. Американците допълниха, че анализират всички варианти, като не са отхвърлили възможността и US Open да бъде на различни дати.

