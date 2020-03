НБА обмисля да промени календара си, вижте как би изглеждал

Изпълнителният директор на Атланта Хоукс Стийв Куунин наскоро направи интересно предложение за промяна на календара на НБА, а идеята му може скоро да бъде разгледана сериозно от ръководството на Националната баскетболна асоциация. Временното прекратяване на сезона в НБА заради пандемията от COVID-19 може на практика да не остави избор на комисаря на лигата Адам Силвър.



Според въпросната идея редовният сезон би следвало да започне в края на декември и да завърши в средата на юни. Плейофите съответно стартират в средата на юни, а големият финал е в началото на август. В края на август пък идва време за Драфта, а на 1 септември отваря пазарът на свободните агенти.

Interesting when you lay it out:



Mid-June- start of the NBA playoffs



Early August- NBA Finals



End of August- Draft



Sept. 1- Start of FA



Sept. 10- Summer/fall league



Dec. 10- training camp opens



Dec. 25- regular season opens (82 games)



Mid-June- NBA season ends