Звезда на Реал Мадрид за карантината: Можем да излезем само за храна и до болницата

The Undefeated мнението си за сезона, пътуването до Милано за мача с Олимпия и карантината в испанската столица.



"Малко е опустошително да разберете, че сезонът ви може да бъде отложен за определен период от време или дори да бъде отменен. Доста е трудно да се справиш, когато си вложил толкова много работа, позиционирал си се за плейофите и си се подготвял за истинския сезон, в който се играе за титли и трофеи. Но в момента разбираме, че здравето и безопасността на всички играчи и нашите семейства са най-важното", заяви бившият играч от НБА.



Рандълф носи екипите на Голдън Стейт, Ню Йорк, Минесота и Денвър от Националната баскетболна асоциация в периода 2008-2014 година. Общо в НБА крилото изиграва 252 мача и постига средно по 7.1 точки и 4.3 борби на мач.



Той и съотборниците му участваха в двубой срещу Олимпия в Милано на трети март пред празни трибуни - "Повечето от моите съотборници и треньори бяха притеснени от това да отидат в Милано и да участват в двубоя. Но вие ни познавате като спортисти, някак си отървахме напрежението, казахме си "Всичко ще е наред, те ще ни защитят". Имаше въведени процедури и неща, които да ни защитават - решихме, че Евролигата ще ни защити. И когато момчетата се върнаха, всички направиха това, което трябваше да направят"



"Имахме ръкавици, маски и средства за дезинфекция по време на пътуването до там. Просто беше жалко, че разбрахме, че един от нашите играчите е получил вируса, след като изиграхме няколко мача", казва още шампионът от Евролигата от 2018-а

