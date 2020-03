Касано: Ако Иличич беше на мястото на Дибала, цял свят щеше да говори за него

Бившият нападател Антонио Касано смята, че звездата на Аталанта Йосип Иличич е щял да получи много по-голямо внимание, ако играеше в гранда Ювентус. Словенецът прави впечатляващ сезон с 21 гола в 29 мача във всички турнири.

"Ако Иличич беше срещнал Джан Пиеро Гасперини преди десет години, щеше да бъде сред петимата най-добри играчи в света. Пресата не го хвали, защото играе в Аталанта. Ако беше на мястото на Пауло Дибала в Юве, целият свят щеше да говори за него. Сравним ли стореното от Иличич с постиженията на Дибала от последните три години, първият води с 10:0. Да препоръчам млад талант на италианските отбори? Хорхе Караскал от Ривър Плейт - той е 20-годишен Кака. COVID-19? Ако продължим да излизаме навън, ще се задържим тук до 2040 г. Преди две седмици си мислех, че този вирус е нещо повърхностно, но вместо това ние трябва да се страхуваме от него. Стойте си у дома, гледайте филми и правете бебета", заяви Касано пред Tiki Taka.

