Местят Драфта на НБА през юли или август

Все още няма официална позиция от страна на Лигата по този въпрос, но според журналиста Адам Загория очакванията в НБА средите са, че датата на деня, в който отборите ще избират колежанските таланти и тези от чуждестранните първенства, няма как да остане през юни.

Nothing official from the NBA but multiple league sources expect the NBA Draft to be pushed back to July or August.