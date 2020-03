Волейбол Джен Крос: Да станеш 11-ти в Европа не е толкова зле! 18 март 2020 | 11:15 Прочетена 102 0



“Тъжно е, че си тръгвам, но в същото време съм супер много развълнувана, че се прибирам у дома. Ще бъда в самоизолация/карантина за 14 дни, за да предпазя семейството и приятелите си, които може да са в по-голям риск заради вируса. Наистина съветвам всички спортисти, които сега се завръщат вкъщи, да направят същото. Да, най-вероятно ние ще сме съвсем добре, но, моля, мислете за тези, които имат отслабен имунитет, и тези, които се смятат за високорискови! Това е засега. Благодаря на клуба, на феновете и на моите съотборнички за още една страхотна година! До скоро виждане! Прегръдки и целувки!” С противоречиви чувства си замина от България канадският център на Марица (Пловдив) Дженифър Крос – доволна от постигнатото с “жълто-сините” през последните месеци, но и с усещането, че работата все още не е напълно свършена. С оглед на ситуацията около разпространението на коронавируса, тя се прибра у дома преди да е приключил клубният сезон.“2020 не върви както очаквах… Факт! Както буквално всеки е наясно, коронавирусът обърна света с главата надолу. Просто всичко беше отменено или отложено. Веднага щом България обяви извънредно положение в петък, стана ясно за моя клуб и за мен, че би било най-добре да се прибера у дома, докато все още мога. Особено със здравословното състояние на членове на моето семейство, е най-добре да сме в безопасност и да се вземат допълнителните предпазни мерки”, написа в Instagram канадската националка.“Тъжно ми е, че си тръгвам преди да знам, че съм си свършила работата и с отбора ми сме постигнали всичко, което бихме могли, но това в момента е извън нашия контрол. Освен това, да станеш 11-ти в Европа не е толкова зле”, коментира още Джен Крос.“Тъжно е, че си тръгвам, но в същото време съм супер много развълнувана, че се прибирам у дома. Ще бъда в самоизолация/карантина за 14 дни, за да предпазя семейството и приятелите си, които може да са в по-голям риск заради вируса. Наистина съветвам всички спортисти, които сега се завръщат вкъщи, да направят същото. Да, най-вероятно ние ще сме съвсем добре, но, моля, мислете за тези, които имат отслабен имунитет, и тези, които се смятат за високорискови! Това е засега. Благодаря на клуба, на феновете и на моите съотборнички за още една страхотна година! До скоро виждане! Прегръдки и целувки!” 0



