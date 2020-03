Официалната позиция на USTA за провеждането на US Open

След като стана ясно, че "Ролан Гарос" е преместен за септември, а организаторите на "Уимбълдън" все още не са взели решение дали единственият турнир от "Големия шлем" на трева ще се проведе по програма (29 юни - 12 юли), Тенис асоциацията на САЩ (USTA) излезе с официална позиция за провеждането на US Open. От нея става ясно, че на този етап не се планира промяна в датите на провеждане на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк (24 август - 13 септември).

An update on the 2020 US Open. pic.twitter.com/YfhnsKdvBD