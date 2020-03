Бокс Британски специалист: За Джошуа е опасно да подцени Пулев 18 март 2020 | 11:01 - Обновена Прочетена 1865 0



копирано



Изненадваща допинг проверка и за Кубрат Пулев “Джошуа не може да си позволи да подценява никой. Мачът с Анди Руис-младши миналия юни го доказа. Говоря за топ претендентите, а не за момчета от по-ниските нива”, заяви треньорът в интервю за IFL TV.



“В бокса всичко се случва, особено в тежката категория. Най-добрите години на Пулев може и да са зад гърба му, но той има опита на своя страна и знае много добре как да се грижи за себе си”, добави Бут.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) on Mar 15, 2020 at 10:51am PDT Пулев влиза в битката с Джошуа с богата визитка. Той вече 11 години е в професионалния бокс, а през 2014 година сподели ринга с бившия шампион на IBF / WBA / WBO в тежка категория Владимир Кличко. Българинът го зашемети в началото с тежък удар, но след това загуби двубоя с нокаут в 5-ия рунд. Въпреки това той имаше своите моменти на ринга, отбелязват от boxingnews24.



“Това, че единият боксьор е по-възрастен от другия не означава, че по-старият е забравил как да удря. Ако Джошуа подцени Пулев, ще бъде изненадан. Той не трябва да се разсейва от бизнес страната на мача, защото това вече му се случи и той плати висока цена в нощта на битката срещу Анди Руис миналия юни”, каза още Адам Буут.

Ще бъде лоша идея шампиона на IBF, WBA, WBO и IBO в тежка категория Антъни Джошуа да приеме защитата на титлата си срещу задължителния претендент Кубрат Пулев като рутинна битка, когато двамата се изправят един срещу друг на 20 юни или през юли. Това е мнението на един от големите треньори в британския бокс Адам Буут, според когото опитът на 38-годишния Пулев на профи ринга го прави твърде рисков за пренебрегване от страна на Джошуа (23-1, 21 с нокаут).“Джошуа не може да си позволи да подценява никой. Мачът с Анди Руис-младши миналия юни го доказа. Говоря за топ претендентите, а не за момчета от по-ниските нива”, заяви треньорът в интервю за IFL TV.“В бокса всичко се случва, особено в тежката категория. Най-добрите години на Пулев може и да са зад гърба му, но той има опита на своя страна и знае много добре как да се грижи за себе си”, добави Бут.Пулев влиза в битката с Джошуа с богата визитка. Той вече 11 години е в професионалния бокс, а през 2014 година сподели ринга с бившия шампион на IBF / WBA / WBO в тежка категория Владимир Кличко. Българинът го зашемети в началото с тежък удар, но след това загуби двубоя с нокаут в 5-ия рунд. Въпреки това той имаше своите моменти на ринга, отбелязват от boxingnews24.“Това, че единият боксьор е по-възрастен от другия не означава, че по-старият е забравил как да удря. Ако Джошуа подцени Пулев, ще бъде изненадан. Той не трябва да се разсейва от бизнес страната на мача, защото това вече му се случи и той плати висока цена в нощта на битката срещу Анди Руис миналия юни”, каза още Адам Буут. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1865 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1