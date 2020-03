Лампард за болния Хъдсън-Одой: Той направи голям прогрес

Мениджърът на Челси Франк Лампард разкри, че заразилият се с COVID-19 халф на тима Калъм Хъдсън-Одой прогресира по отличен начин с възстановяването си от болестта. Също така той призова за отговорни действия по време на обявената пандемия.

"Щастлив съм да кажа, че в случая на Калъм той направи голям прогрес и почти се чувства като себе си. Разбира се, това е новината, която всички искаме да чуем. Съвсем наясно съм, че не всички ще се излекуват от този вирус, така че призовавам цялата футболна и спортна общественост да постъпва отговорно и да внимава за здравето на останалите. Искам да изясня, че не съм медицински експерт, когато се стигне до подобни времена на предизвикателства, но, моля ви, отделете време да се обадите на по-възрастните роднини и на безпомощните хора, които може да са самотни, или им предложете да им достаите покупки, в случай че не могат да излизат. Нека се уверим, че се грижим взаимно един за друт. Може и да се чувстваме изолирани заради социалното дистанциране, но може да продължим да се подкрепяме дори и отдалече.

