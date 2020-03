Испания Човекът, под чието ръководство Реал Мадрид се върна на върха в Европа, също е заразен 17 март 2020 | 22:08 - Обновена Прочетена 876 0



Санс е проявявал симптоми на настинка в продължение на няколко дни. След като не е настъпило подобрение, той потърсил лекарска помощ. Направен му е тест за коронавирус, който се оказал положителен.

Lorenzo Sanz is in intensive care after testing positive for coronavirus



The former @realmadriden president is in a serious condition



Санс беше начело на Реал Мадрид между 1995 и 2000 година. По време на неговото управление "лос блакос" триумфираха на два пъти в Шампионската лига, след като не бяха стъпвали на европейския връх 32 години. През 1998 отборът победи във финала



