Бъдете дисциплинирани, призова Арсен Венгер

Наставникът Арсен Венгер стана поредният известен човек от света на футбола, който призова хората да бъдат отговорни в битката с COVID-19. Бившият мениджър на Арсенал направи видеообръщение, докато самият той стои само в дома си. „Здравейте, всички знаем, че ситуацията с коронавируса е много сериозна. Моля ви да спазвате всички препоръки, които чувате отвсякъде. И не забравяйте, че трябва да сте дисциплинирани през цялото време“, заяви французинът, който в момента работи за ФИФА. Arsène Wenger looks well settled into quarantine & chill. pic.twitter.com/WNgmWRnKwV — Get French Football News (@GFFN) March 17, 2020

