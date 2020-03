Тенис Отложиха "Ролан Гарос" за септември, датите съвпадат с турнира в София 17 март 2020 | 18:14 - Обновена Прочетена 440 0



The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Откритото първенство на Франция по тенис трябваше да се проведе между 24 май и 7 юни. Ситуацията в страната и кризата в цяла Европа, свързана с разпространението на коронавируса, наложи промяната.



Целият професионален тенис в момента е спрян поне до 20 април. Има голяма вероятност целият сезон на клей да не се проведе, тъй като през май са турнирите от сериите Мастърс в Мадрид и Рим, а Италия и Испания са най-засегнатите от вируса държави в Европа.



Ако плановете се осъществят и "Ролан Гарос" започне на 20 септември, това е една седмица след завършването на US Open, който по принцип трябвада завърши на 13 септември. Подобно развитие ще се отрази на целия календар в тениса, а турнирът в София може да се окаже потърпевш.



Roland-Garros will finally start on september 20th!



Due to Covid-19 virus, @rolandgarros

French Open will take place from september 20 to october 4.



More: https://t.co/D1VV5RbqS9 pic.twitter.com/DO3CuEIrFL — We Are Tennis (@WeAreTennis) March 17, 2020

Организаторите на Откритото първенство на Франция обявиха, че решението е взето с цел предпазване на здравето на хората. "Въпреки че никой не може да предвиди каква ще е ситуацията на 18-и май, сегашните мерки правят невъзможно продължаването на нашата подготовка за турнира и няма да може да организираме турнира на предварително планираните дати", заявиха от Френската тенис федерация.



Организаторите на Откритото първенство на Франция обявиха, че решението е взето с цел предпазване на здравето на хората. "Въпреки че никой не може да предвиди каква ще е ситуацията на 18-и май, сегашните мерки правят невъзможно продължаването на нашата подготовка за турнира и няма да може да организираме турнира на предварително планираните дати", заявиха от Френската тенис федерация.

"За да действаме отговорно и да предпазим здравето на служителите и доставчиците повреме на периода на организация, Френската тенис федерация избра единствената опция, окято ще им позволи да запазят изданието на турнира за 2020 г., докато се присъединява в битката с COVID-19", се допълва в съобщението.

