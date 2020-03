БГ Футбол Приемаме Унгария в началото на юни 17 март 2020 | 16:10 - Обновена Прочетена 1326 0



Това е едно от решенията, които са взети на днешната видеоконференция, организирана от УЕФА. Както и новината за отлагането на Евро 2020 с една година, която бе обявена от Норвежката футбола федерация, така и тази информация бе потвърдена по идентичен начин. Този път официалният източник първоначално бе Полската федерация, но след това УЕФА официализира решението.



Разкриват се още две важни решения от днес - финалите в турнира Лига на нациите, които трябваше да се проведат през юни следващото лято, както и женското Европейско първенство и ЕП до 21 години, насрочени за същия месец следващата година, също ще имат нови дати, които ще се определят по-късно. Това важи и за квалификациите за Световното първенство, планирани за юни 2021 година. Клубовете са задължени да освободят играчите за новите дати за срещите на съответните национални отбори. KOMUNIKAT



UEFA podja kluczowe decyzje dotyczce europejskiego futbolu reprezentacyjnego, a take klubowego w nadchodcych miesicach.



Najwaniejsza informacja: EURO 2020 ODBDZIE SI W 2021 ROKU!



Szczegóy https://t.co/WstERm6znY pic.twitter.com/D7CjfzXDw1 — PZPN (@pzpn_pl) March 17, 2020 UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



