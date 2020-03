Лека атлетика Wings for Life Run 2020: Отменят се официалните бягания - остава възможността за индивидуално участие 17 март 2020 | 14:39 Прочетена 68 0



Усложнената международна здравна обстановка доведе до отмяна на организираните масови бягания, но остава възможността за индивидуално участие. Създалата се международна здравна обстановка, във връзка с пандемията от коронавирус, засегна и най-голямото световно бягане с кауза - "Wings for Life World Run". Считано от 14 март 2020 г. е взето решение всички официално организирани бягания по света да бъдат отменени, за да се предотврати разпространението на вируса чрез струпването на много хора на едно място. Въпреки това добри новини има и чрез приложението "Wings for Life World Run App" всеки желаещ ще може да бяга индивидуално на избрано от него място (за предпочитане в безопасна среда). Също така все още можете да подкрепите каузата гръбначните увреждания да бъдат лечими като създадете своя собствена кампания за набиране на средства или като дарите средства.а Ето и официалното изявление на организаторите на "Wings for Life World Run": "За голямо съжаление, искаме да обявим, че поради настоящата здравна ситуация, взехме решението да отменим всичките 13 официални флагмански бягания и всички организирани маратони предвидени за 3.05. 2020 г. Надяваме се тази мярка да не създаде твърде много проблеми и пожелаваме на вас и вашите семейства всичко най-добро в тези трудни времена. Wings for Life е организация, която има за цел да намери лечение за хората с нараняване или увреждане на гръбначния мозък и както правилно разбирате, за нас здравето е на първо място. Но имаме и добри новини - все още може да участвате в събитието на 3.05 2020 г. индивидуално, където и да сте, чрез опцията за създаване на индивидуални бягания на приложението "Wings for Life World Run App". Нека гледаме напред с оптимизъм и да се наслаждаваме на бягането. 0



