Втори заразен в Първа Бундеслига

Втори футболист от Първа Бундеслига в Германия е бил заразен с COVID-19. Става дума за играч на Херта (Берлин), но от клуба отказват да разкрият името му. Това автоматично означава, че целият тим на столичани минава в изолация за следващите 14 дни.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f