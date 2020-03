Волейбол CEV спря всички турнири за неопределен срок 17 март 2020 | 13:07 - Обновена Прочетена 98 0



копирано





"Това е трудно и болезнено решение, което ние взехме заради здравето и безопасността на волейболистите, официалните лица и феновете. Трябваше да вземем тези мерки сега, предвид ситуацията в цяла Европа. Ще продължаваме да следим ситуацията и ще работим с всички засегнати страни, за да намерим най-удачния начин за излизане от кризата", каза президентът на организацията Александър Боричич.

Find the #CEV Communication regarding all European Events.

https://t.co/D64cnzeMpF #Volleyball #BeachVolleyball #SnowVolleyball pic.twitter.com/k93YJhk0rp — CEVolleyball (@CEVolleyball) March 17, 2020

Решението засяга Шампионската лига, където игра българския Марица (Пловдив), Купата на CEV и "Чалъндж къп". Европейската волейболна конфедерация (CEV) спря всички турнири под своята егида за неопределен срок от време, съобщава пресслужбата на организацията. По-рано ръководоството забрани провеждането на международни надпревари до 3-и април."Това е трудно и болезнено решение, което ние взехме заради здравето и безопасността на волейболистите, официалните лица и феновете. Трябваше да вземем тези мерки сега, предвид ситуацията в цяла Европа. Ще продължаваме да следим ситуацията и ще работим с всички засегнати страни, за да намерим най-удачния начин за излизане от кризата", каза президентът на организацията Александър Боричич.Решението засяга Шампионската лига, където игра българския Марица (Пловдив), Купата на CEV и "Чалъндж къп".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 98

1