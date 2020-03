Клубът на Теодор Салпаров прекрати участие в Суперлигата на Русия

View this post on Instagram

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» ЗАВЕРШАЕТ СЕЗОН Ситуация с развитием пандемии коронавируса SARS CoV-2 меняется ежедневно: в стране и регионах вводятся все новые ограничения. На текущий момент нет прямого запрета на проведение ответной игры квалификационного раунда чемпионата России между столичным «Динамо» и «Газпром-Югрой» в Москве: существует лишь рекомендация Минспорта РФ ограничить проведение соревнований всероссийского уровня с 16 марта и запрет мэра столицы Сергея Собянина на проведение спортивных соревнований под крышей с числом участников, превышающем 50 человек. Какие новые документы могут появиться через день или два, мы не знаем. Тем не менее, учитывая все обстоятельства и руководствуясь заботой о здоровье игроков, тренерского и административного состава, волейбольный клуб «Газпром-Югра» принял решение НЕ УЧАСТВОВАТЬ в ответном матче квалификационного раунда с московским «Динамо» 21 марта. Этот матч должен был стать важнейшей игрой сезона, к тому же – последней официальной игрой «Динамо» во Дворце спорта на улице Лавочкина, завершающей славную долгую историю этого волейбольного места. Но сегодня, к сожалению, приходится думать о других, более важных вещах. Впервые в истории клуба мы вынуждены завершать сезон административными мерами, а не в борьбе на площадке. Это решение далось нелегко, но оно в полной мере отвечает тем вызовам, с которым в настоящее время столкнулась наша страна и все человечество. Мы надеемся на понимание со стороны сургутских и столичных болельщиков, московского «Динамо», Всероссийской федерации волейбола. В создавшихся условиях мы поставили здоровье людей выше борьбы за спортивный результат. Сезон 2019-2020 годов для «Газпром-Югры» закончен. Мы уходим с надеждой, что внешние обстоятельства, заставившие нас отказаться от любимой работы, в ближайшем будущем изменятся в лучшую сторону. Благодарим за поддержку наших болельщиков и приносим им свои извинения за вынужденный отказ от борьбы за попадание в Финал шести чемпионата России. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ЗДОРОВЬЯ И СПОКОЙСТВИЯ, ДО ВСТРЕЧИ В СЕЗОНЕ 2020-2021! #ЧемпионатРоссии #Плейофф #СуперлигаПариМатч #ВКГазпромЮгра #МыИзЮгры

A post shared by ВК "Газпром-Югра" (@vc_gazprom_ugra) on Mar 17, 2020 at 2:18am PDT