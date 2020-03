Лудогорец Ето какво прави Анисе по време на паузата заради коронавируса (видео) 17 март 2020 | 12:27 - Обновена Прочетена 721 0



Халфът изпя песента Let it be на The Beatles в съпровод на пиано. Карантината, под която са поставени всички футболисти в България, отключи други скрити техни умения. Докато всички прекарват времето със семействата си и следват своя персонализирана програма у дома, полузащитникът на Лудогорец Абел Анисе показа музикални заложби.Халфът изпя песента Let it be на The Beatles в съпровод на пиано.

