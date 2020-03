Волейбол Светослав Гоцев: В Русия за глобална пандемия не се говори 17 март 2020 | 11:29 - Обновена Прочетена 65 0



„В Русия не се коментира и акцентира, че в глобален мащаб има пандемия“, това сподели от Уфа специално за Дарик радио и dsport.bg волейболният ни национал Светослав Гоцев. А по данни към понеделник вечер в Русия има 93 положителни проби за коронавирус. View this post on Instagram Останете вкъщи, това може да спаси живот! #БогдапазиБългария A post shared by Светослав Гоцев (@svetogotsev) on Mar 16, 2020 at 1:30am PDT Леко настинал центърът продължава да тренира двуразово всеки ден, а предстои и 10-дневен лагер с клубния му тим Урал преди плейаута в руското волейболно първенство, на което са домакин в Уфа. В същото време други родни национали като Теодор Салпаров – Газпром Югра (Сургут), Розалин Пенчев - Белогорие (Белгород) и Тодор Скримов - Енисей (Красноярск) играят мачове (имаха на 15 март, очакват и на 21-ви нови плейофи). Цветан Соколов - Зенит (Казан) и ексселекционерът ни Пламен Константинов начело на Локомотив (Новосибирск) се подготвят пък за финалната шестица от 30 март в Новосибирск. до преди ден Руската волейболна федерация бе дала възможност на клубовете да преценяват наличието на публика в залите. Преди часове от руското спортното министерство обаче издадоха нови препоръки според които волейболното първенство ще продължи при закрити врата. „Спиране на първенството не е коментирано. В момента се налагат известни ограничения в спорта, например във волейбола хората в залите, футболът е без публика, но предполагам, че ще има и още по-строги мерки. Последният ни мач бе с публика, а сега имаме 2 седмици в пауза с двуразови тренировки и ни предстои 10-дневен лагер извън Уфа преди плейаута“, разказа Гоцев.

Волейболният ни национал Светослав Гоцев следи случващото се с пандемията в България и по света, слушайки в Уфа Дарик радио, като пред нас сподели обаче и личните си наблюдения на руска земя: „Маски по аптеките тук не може да се намерят, а хората не носят такива. Животът в Русия си тече напълно спокойно и нормално. През повечето време слушам Дарик радио и се информирам за България. Местните медии тук говорят за вируса по света, но не и в Русия. Тази тема на този етап не е актуална или все още не е така глобална. Надявам се са се измисли лечение или ваксина на този вирус възможно най-скоро“.

