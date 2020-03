Усик има ясен план: Първо Чисора, а после мач за титла

Александър Усик има ясен план за следващите си два мача. Той очаква да се бие с Антъни Джошуа през 2020 г. за световните титли в тежка категория. Преди това украинската суперзвезда ще изиграе втория си мач в новата теглова дивизия. Той ще се бие с Дерек Чисора на 23 май в Лондон. Все още не е ясно дали този мач ще се състои заради коронавируса.

