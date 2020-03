Следващите три шоута на UFC бяха отложени. Първото от тях трябваше да се състои тази събота в 20-хилядната „O2 Арина“ в Лондон. В основния мач местният любимец Леон Едуардс трябваше да се бие с бившия шампион в полусредна категория Тайрън Уудли (САЩ). До последно организаторите се надяваха срещата да се състои дори и пред празни трибуни.

