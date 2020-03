Местят Хабиб – Фъргюсън извън САЩ

Супердербито за титлата на UFC в лека категория между Хабиб Нурмагомедов и Тони Фъргюсън вероятно ще бъде преместено извън САЩ. В своето първо интервю след избухването на епидемията от коронавирус Дейна Уайт каза, че мачът ще се състои по график на 18 април. Според босът на организацията ще трябва да се направят известни промени. В това число срещата да не бъде в САЩ и да се проведе пред празни трибуни.

UFC 249: #Khabib vs. #Ferguson

A UFC Lightweight Championship bout between the current champion Khabib and The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos welterweight winner and former interim lightweight champion Tony Ferguson has been slated to headline this event. pic.twitter.com/JzWnyNNr2Z