Стоичков реди рими за карантината

Само този ден си ТИ спомни колко отговорен беше ТИ. Само 8 дни в къщи си стои и вируса ще отшуми. Само със дисциплина усмивки пак ще има.#HS8

A post shared by HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial) on Mar 15, 2020 at 5:13pm PDT