Играч на Торонто Раптърс се опита да хитрува, но не му се получи

Баскетболистът на Торонто Раптърс Крис Буше наруши карантината, наложена на играчите на шамипона на НБА. 27-годишният канадец е бил сниман в супермаркет в Торонто. На играчите на Раптърс им е наредено да се самоизолират заради участието си в мача с Юта Джаз на 9 март. Както е известно, френският център на "Джазмените" Руди Гобер стана първият играч от НБА с положителен тест за коронавирус.

It is called "self isolation," NOT "selfie isolation."



In the wake of Coronavirus disease (COVID-19), Toronto Raptors’ forward Chris Boucher seen out in public.



Don't be this jerk.https://t.co/jdhw9Mw9fH