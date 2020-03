Аталанта ще откупи халф от Челси

Аталанта след края на сезона ще привлече за постоянно Марио Пашалич, който играе в отбора като преотстъпен от Челси, твърди журналистът на "Гадзета дело спорт" Николо Шира.

Халфът втори сезон е под наем при бергамаските, за които има 5 гола в 23 шампионатни мача през кампанията. Според информацията те ще заплатят на лондончани 15 млн. евро за 25-годишния хърватски национал, а за него са приготвили договор до лятото на 2025 г.

#Atalanta will buy the croatian midfielder Mario #Pašalic from #Chelsea on next summer. Percassi is going to use the option to buy for €15M. For him 5-years contract. Total agreement. #transfers #CFC