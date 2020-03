Михайлович: Преживял съм две войни и левкемия - не е проблем да си стоя вкъщи

Наставникът на Болоня Синиша Михайлович разказа за всичко, което преживя през последната година - оставането на отбора в Серия "А", диагнозата за левкемия, излекуването от нея, а сега и изолацията заради пандемията от коронавирус.

"След като това свърши, ще бъде красиво, а това ще стане скоро. Мина само година, а всичко това се случи. Предопределен съм да изживея много животи в един. Престоят ми в Болоня е вълнуващ. Заварих ги с крак и половина в Серия "Б", а приключихме 10-и в класирането. Правехме планове за сезона, но изведнъж - левкемия, хоспитализация, лечение, тъмнина, сълзи, борба, трансплантация, светлина и завръщане към живота. Футболът обаче така и не ме напусна, дори и от болничното легло. Разбирам, че за тези, които не са свикнали, мерките срещу коронавируса са саможертва, но за мен те са лесни за изпълнение.



Болоня отпрати Михайлович, за да го предпази от COVID-19

Прекарах месеци, заключен в болнична стая, която беше девет квадратни метра. Прикрепен към системи и катетър, не можех да отворя прозорец. Мислите, че е проблем за мен да си стоя вкъщи и да излизам на тераса да изпуша цигара? От месеци нося маска, като не се прегръщам, нито се здрависвам. Не ми се наложи да си изменям навиците. Малко съм антисоциален, така че не ми пречеше да избягвам много контакти. Дори често се шегувам, че искам да продължа да го правя за следващите пет години. Харесва ми, не подценявам нито опасността на коронавируса, който ще изчезне, нито тревогата на тези, които не са привикнали да стоят изолирани вкъщи. Дори жена ми Ариана изглежда като лъв в клетка. Движи се повече от определени играчи на терена. Излиза само за да пазарува. Всеки го преживява различно, не искам да правя сравнения.

S I N I Š A M I H A J L O V I

"After going through two wars, the bombs that could destroy your home, curfews, will it ever be a problem to stay at home, on the sofa in front of the tv, read a book or go to the terrace to smoke? Staying at home with my family is a privilege" pic.twitter.com/jx7dDO8OvQ