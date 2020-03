Защитник на Аталанта: Всички подценихме коронавируса

Левият бек на Аталанта Робин Госенс говори за начина, по който възприема пандемията от коронавирус. Както е известно, Бергамо се намира в Ломбардия - епицентъра на болестта в Италия.

"Едно нещо не разбирам - защо ни позволиха да играем пред затворени врата, но имаше тълпи от хора пред стадионите в мачовете от Шампионската лига? Няма смисъл в това. Усетих страха, когато съобщиха, че Ломбардия е в центъра на всичко и че никъде другаде в Европа няма толкова много случаи на заразени. В същия ден си казах: "ОК, преди беше в Ухан, толкова надалече, а сега е тук. Вече сме в опасност". Страхът не е само в съседните региони, а най-вече в Бергамо, който в момента е призрачен град. Казаха ми как страниците на местния вестник са пълни с некролози. Това е плашещо. Тогава си рекох: "Аз и Рабеа, годеницата ми, трябва да си поговорим. Може би ще иска да се прибере обратно в Германия". Тя обаче поиска да остане при мен и така и стана.

#Atalanta wingback Robin Gosens has revealed that “we underestimated” the Coronavirus but now live in a “ghost town” in Bergamo. #SerieA #UCL #Coronavirushttps://t.co/qeNqoYrSC9 pic.twitter.com/k0NGHjRePL