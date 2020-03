Добриана Рабаджиева: Предупредиха ни да стоим далеч от феновете

View this post on Instagram

RECEPÇÃO ESPECIAL! Antes da vitória sobre o Praia Clube, pela Superliga, nossas meninas do Itambé/Minas tiveram uma surpresa saborosa no vestiário. Elas receberam um kit da Itambé e da Melitta, em comemoração ao título do pentacampeonato Sul-Americano. Quem aí curte essa mistura bem mineira de café com leite? #VaiMinas #ItambéMinas #ParedãoAzul #Melitta #Volei #VoleiFeminino #Volley #Superliga

A post shared by Minas Tênis Clube - Vôlei (@mtcvolei) on Mar 11, 2020 at 2:34pm PDT