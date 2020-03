Лека атлетика Влашич се отказа от Олимпиадата в Токио, но все още не мисли за край на кариерата си 16 март 2020 | 15:03 Прочетена 191 0



Бланка Влашич се отказа от намерението си да атакува участие на своята пета олимпиада в Токио това лято, но все още не смята да слага край на състезателната си кариера. 36-годишната хърватка не се е състезавала от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г., където спечели бронзов медал, заради проблеми с ахилесовите сухожилия, но възнамерява през 2021 г. да се завърне в сектора за скок на височина с резултати над 2 метра. View this post on Instagram A post shared by Blanka Vlasic-official (@blankavlasic_official) on Jan 23, 2020 at 4:21am PST “Физическото състояние на Бланка става по-добро. Костта вече не се възпалява, ахилесовото сухожилие все още не е добре, но общото й състояние е добро и тя тренира. Ние смятаме, че скоковете над 2 метра не са реалност в момента. Тя ще продължи своята кариера, но сега не иска да разваля репутацията си и не иска да скача под метра. Изпратихме писмо до Хърватския олимпийски комитет”, сподели бащата и треньор на Бланка Йоско Влашич пред хърватските медии. “Физическото състояние на Бланка става по-добро. Костта вече не се възпалява, ахилесовото сухожилие все още не е добре, но общото й състояние е добро и тя тренира. Ние смятаме, че скоковете над 2 метра не са реалност в момента. Тя ще продължи своята кариера, но сега не иска да разваля репутацията си и не иска да скача под метра. Изпратихме писмо до Хърватския олимпийски комитет”, сподели бащата и треньор на Бланка Йоско Влашич пред хърватските медии. Най-забележителна в кариерата на хърватката остава серията от 29 поредни победи, започнала на 15 юни 2007 г. и спряна от белгийката Тиа Хелебаут на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., когато Влашич остана втора. Влашич има на сметката си четири световни титли – две в зала и две на открито, в периода от 2007 до 2010 г. На Европейското първенство в Барселона през 2010 г. тя спечели титлата, а с личния си рекорд от 2.08 метра от Загреб 2009 тя се нарежда на второ място във вечната ранглиста на дисциплината. Хърватката преодоля границата от 2.00 метра за първи път през 2003 г., а след това успя да скочи 2.00 метра или повече общо 106 пъти. 0



