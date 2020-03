AS: УЕФА ще поиска титли за лидерите, ако първенствата не завършат

La UEFA tendrá que tomar tres resoluciones fundamentales:

Aplazar la Eurocopa hasta 2021

Elegir el formato para concluir las competiciones europeas

Unificar criterios para nombrar campeoneshttps://t.co/kHnCuZeNDj — Diario AS (@diarioas) March 16, 2020

Ето формата, който УЕФА ще предложи за определяне на победителите в ШЛ и ЛЕ

Утре се очакват важни решения от УЕФА, които да дадат яснота на футболните клубове в Европа как ще се процедира в следващите седмици и месеци. Заплахата от разпространението на коронавируса затвори почти всички европейски клубни първенства, включително и турнирите на Международна сцена. Според испанския вестник AS европейската централа трябва да вземе три важни решения утре: кога ще се играе Европейското първенство, как ще се довършат шампионатите в различните страни и да установи еднакъв критерий за определянето на шампиона, европейските участници, изпадащите и изкачващите се в отделните дивизии.Според AS президентът на УЕФА Александър Чеферин и неговите помощници вече са решили да оторизират титлата за всеки лидер във временното класиране, в случай че първенството не успее да завърши. Все пак това изглежда много малко вероятно, тъй като се очаква Евро 2020 да бъде отложено и да се освободят дати за клубния сезон.Испанското издание припомня прецедент от 1999 година. Тогава УЕФА под ръководството на Ленарт Йохансон решава да присъди титлата в Сърбия на Партизан , който е лидер десет кръга преди края на първенството. Причината да не се доиграе шампионатът тогава са размириците в бивша Югославия.Вестник AS напомня, че според законодателството в Испания крайното класиране се определя след съгласие между испанската федерация и Ла Лига. В случай че няма еднозначно мнение по темата, президенът на федерацията Луис Рубиалес ще вземе крайното решение. УЕФА ще изисква от отделните 55 федерации крайните решения да бъдат взети спарведливо и заради заслуги на отделните клубове.