В Милан са сключили джентълменска договорка с Пиоли

Милан и Стефано Пиоли са сключили помежду си джентълменска спогодба за съдбата на треньора след края на сезона, твърди "Гадзета дело спорт".

Всеизвестно е, че "росонерите" водят преговори с Ралф Рангник, който да поеме отбора от лятото, но според изданието все още има шанс Пиоли да остане в клуба и след края на сезона. Оттам разкриват, че двете страни са се разбрали в договора на наставника до 2021 година да бъде включена опция, чрез която Милан може да го освободи след приключването на настоящата кампания в зависимост от резултатите на тима.

GdS: Pioli's fate at #ACMilan is far from sealed - his chances of staying continue to increasehttps://t.co/7aPLVPaZFl #SempreMilan