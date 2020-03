Волейболистът Георги Стоянов - за ситуацията и живота в Италия по време на епидемия

View this post on Instagram

Purtroppo il virus è arrivato a #Sabaudia. Qualcuno saprà già che un membro del nostro team è risultato positivo al #Coronavirus. Si tratta del Dottor Salvatore Schintu, di cui condividiamo il comunicato redatto dai familiari. La situazione è sotto controllo. Niente allarmismi. Chi è stato a contatto con il Dottor Schintu nelle ultime settimane o giorni è tenuto a mettersi in quarantena (14giorni). Al momento non ci sono altri casi nella nostra società. Dirigenza, squadra e staff sono comunque in quarantena a livello precauzionale. Dobbiamo essere forti. Ne usciremo, è solo questione di tempo. Forza Doc! Siamo tutti con te #noirestiamoacasa #quarantena

