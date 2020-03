Дел Пиеро: На Юве може да му отнеме повече от година, за да свикне с идеите на Сари

Легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро говори за играта на тима под ръководството на Маурицио Сари, както и за това коя е перфектната позиция на терена за нападателя Пауло Дибала.

"Сари сътвори толкова красиви идеи за футбол в Емполи и Наполи, но му отне време, за да ги постигне чрез всекидневни тренировки и постоянна комуникация. Юве не разполага с толкова време, тъй като играят доста мачове, така че на триньора може да му е нужна повече от година, за да успее да приложи идеите си в отбора. Досега не сме видяли достатъчно красив футбол от Юве на Сари, но имаше наченки на такъв, така че мисля, че са на прав път. Все пак те още са на върха в Серия "А" и имат шанс да се класират за четвъртфиналите на Шампионската лига.

Del Piero: 'Perfect Dybala position'



Alessandro Del Piero warns Maurizio Sarri needs more time to make Juventus his own and believes Paulo Dybala is “perfect uniting midfield and attack.”

