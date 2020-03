Бейзбол Талант на НЙ Янкис е първият бейзболист с COVID-19 16 март 2020 | 10:40 Прочетена 61 0



"В петък сутринта наш играч от Майнър лийг е усетил симптоми за първи път – разказа генералният мениджър на НЙ Янкис Брайън Кешман. – Когато се събудил, имал температура и чувствал отпадналост. Обадил се е по телефона на медицинския екип, не е излизал навън. Предната вечер също си е бил у дома, поръчал си е пица за вкъщи."



The New York Yankees have told all their minor league players that they should quarantine for two weeks, sources told ESPN. The team will deliver food to the players in their hotel rooms. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 15, 2020

В неделя сутринта клубният директор по развитието на играчите Кевин Рийс разпратил sms-и на всички състезатели от системата на Янкис в Майнър лийг, с които ги уведомил за положителния тест. Съобщението гласяло, че заразеният им съотборник се възстановява добре и че са взети всички необходими мерки за ограничаване на заразата. На всички е препоръчано да не напускат хотелските си стаи през следващите две седмици.



Според все още непотвърдена официално информация бейзболистът с коронавирус е 17-годишният кубински питчер Дени Ларондо. Тийнейджърът е сред 30-те топталанти на своето поколение.



Denny Larrondo it’s the Yankees player that tested positive for the Corona Virus. The RHP signed in 2018. He was considered in the top 30 of his class. pic.twitter.com/kau9iDnTMG — Pelota Cubana (@pelotacubanausa) March 15, 2020

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

