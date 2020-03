efbet Лига Пламен Крумов пред Sportal.bg: Първенствата ще завършат, но на първо място е здравето! 16 март 2020 | 08:10 - Обновена Прочетена 84 0



Sportal.bg как се справят в клуба след обявеното извънредно положение, което ще продължи месец, причиненото от коронавируса. Както е известно, и футболът у нас е преустановен от 13 април. Крумов не пожела да направи оценка на представянето на тима до момента през сезона, тъй като първенството все още не е приключило. Бранителят разказа и как е станал фен на италианския гранд

Капитанът на Арда (Кърджали) Пламен Крумов сподели предкак се справят в клуба след обявеното извънредно положение, което ще продължи месец, причиненото от коронавируса. Както е известно, и футболът у нас е преустановен от 13 април. Крумов не пожела да направи оценка на представянето на тима до момента през сезона, тъй като първенството все още не е приключило. Бранителят разказа и как е станал фен на италианския гранд Интер @@@ За ситуацията с коронавируса и какви ще бъдат последствията за футбола:



Коронавирусът със сигурност е най-лошото нещо, което се е случвало в световен мащаб за поредица от поколения. Това е тиха война! Според мен първенствата ще завършат, но в този момент на първо място трябва да мислим за здравето на всички хора. Когато става въпрос за човешки животи, спортът като цяло ще остане на втори план. Всичко е странно. Почти всички футболисти на Арда останахме в Кърджали, за да ограничим контактите с нашите семейства и родители, за които най-много се притеснявам. Нещото, което най-много ме мъчи, е неяснотата. Силно вярвам, че всичко ще приключи възможно най-скоро и възможно най-леко за всички граждани на България.

Не съм аз човекът, който да оценява отбора. Мисля, че не е и времето за оценки защото, сезонът е в разгара си. Има шефове и треньори, които ще направят оценка, когато му дойде времето. Като капитан на отбора се стремя да помагам с каквото мога за израстването ни като тим и клуб. Конкуренцията в отбора е добра.

Ако футболът е моят живот, то Интер е моята първа любов, а дъщеря ми последната! Преди доста време 1995-96 г. даваха всяка неделя дерби от Серия "А" и няколко пъти подред гледах Интер и се запалих по тях. Тогава в отбора личаха имената на капитана Бергоми, Санети, Пол Инс, Роберто Карлош и много други , а след една-две години и на "Феномена" Роналдо. Когато пристигна, пристрастията ми се превърнаха в лудост. Това е много специален клуб. Not for everyone! (мотото на клуба през тази година). За съжаление досега през моята кариера нямах възможността да играя срещу Интер, но не се знае какво ще ни предостави утрешният ден.

На първо място си пожелавам да съм здрав. Ще играя футбол, докато се чувствам добре и докато изпитвам удоволствие. След това имам амбиции да остана във футбола. Уча се всеки ден и попивам от всички треньори и директори, с които съм работил, какво трябва и какво не трябва да правя. Накрая искам да пожелая здраве и късмет на българския народ в тези тежки времена! В личен план искам да запазя здраво семейството си и да възпитам по най-добрия начин моята дъщеря Ема.



