Аталанта също бяха подложени на карантина

Аталанта стана поредният отбор в Серия "А" след Ювентус, Интер, Сампдория и Фиорентина, който беше поставен в карантина заради пандемията от коронавирус.

Досега "нерадзурите" успяха да се предпазят от заразата, въпреки че техният град Бергамо е част от Ломбардия, която е огнището на COVID-19 в Италия. Тимът обаче ще бъде в самоизолация, тъй като съперникът му в Шампионската лига Валенсия днес потвърди за пет положителни случая на коронавирус в своя лагер едва дни след мача между двата отбора.

#Atalanta are in Bergamo, at the centre of the coronavirus pandemic, but have only now gone into self-isolation because Valencia had five positive cases https://t.co/mXAJjjxkV2 #ValenciaCF #Coronavirus #UCL pic.twitter.com/b6nz6KUnXa