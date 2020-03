Интер връща Сенси на Сасуоло?

От отбора на Интер възнамеряват да върнат Стефано Сенси на Сасуоло след края на сезона, твърди "Гадзета дело спорт". Халфът е преотстъпен на "нерадзурите", които могат да го откупят след края на сезона.

Италианският национал започна силно кампанията, но след това беше постоянно преследван от контузии. Привличането на Кристиан Ериксен през януари също е във вреда на Сенси. Все пак от вестника добавят, че Интер може да помоли Сасуоло да задържи играча под наем и за следващия сезон преди да вземе решение дали да го откупи.

Gazzetta seems to think Inter might not take up their option to sign Stefano Sensi...



Thoughts? pic.twitter.com/p0ktWbf7RB