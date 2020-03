Кардиф и Лийдс изиграха мача си... на FIFA 20

Въпреки паузата в професионалния английски футбол заради пандемията от коронавирус, отборите на Кардиф Сити и Лийдс успяха да изиграят двубоя помежду си от 38-ия кръг на Чемпиъншип, който беше предвиден за днес.



Това стана чрез симулация на популярната видеоигра FIFA 20, която беше организирана от гостите. Мачът, продължил около 30 минути, завърши 3:1 в полза на Лийдс, който е лидер във временното класиране. Хеттрик записа нападателят Патрик Бамфорд, а за домакините точен беше Леандро Бакуна. Малко след края на мача от Юнайтед се похвалиха със 7394 зрители на живо и общо 158 хиляди гледания.

Anyone else bored? How about we let #FIFA20 decide today's result? https://t.co/7NVEGNH5tV