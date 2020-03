Лацио удвоява заплатата на свой ключов футболист

От Лацио ще предложат нов договор на халфа Луис Алберто, твърди "Гадзета дело спорт". Настоящият контракт на играча е със срок до юни 2022-а, като новото споразумение ще бъде до лятото на 2025-а.

В момента 27-годишният испанец получава по 1,8 млн. евро на сезон, но с новия договор възнаграждението му ще бъде удвоено до 3,5 млн. евро с включени бонуси. Алберто пристигна в клуба през 2016-а от Ливърпул, като е един от ключовите футболисти за успехите на "орлите" през този сезон. Той има 14 асистенции в 30 мача във всички турнири, като е номер 1 по този показател в Серия "А" за кампанията.

Luis Alberto reportedly signing a new - well derserved - deal until 2025, which will almost double his wages from €1.8m to €3.5m/yr.



Since joining Lazio, he has 24 goals + 41 assists in 124 games. Most assists in 2017-18 and currently leads Serie A in assists w/ 13 in 25 games