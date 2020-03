НБА Асоциацията на играчите в НБА очаква заплатите да бъдат изплащани в срок 15 март 2020 | 17:32 Прочетена 134 0



The NBPA has not had discussions on potential adjustments and stated they do not expect to until further scheduling decisions are made, per memo. Many factors still in play. https://t.co/1Nv6rzeq1b — Shams Charania (@ShamsCharania) March 14, 2020 Колективното споразумение на НБА (CBA) позволява на Лигата да намали заплатите на играчите с 1/92,6-а за всеки пропуснат мач на отборите заради ситуация, която не позволява на НБА да изпълнява задълженията си под колективното споразумение - в този случай пандемията от коронавирус. Асоциацията на играчите в НБА (NBPA) е пратила бележка на агентите на състезателите, която гласи, че "играчите очакват да продължат да получават заплатите си в определените срокове" по време на прекъснатия сезон в НБА заради COVID-19, съобщават от The Athletic. NBPA не е провела допълнителни разговори за добавяне на потенциални корекции и не очаква да се проведат такива дискусии, докато не бъдат взети допълнителни решения за планирането на края на сезона в НБА.Колективното споразумение на НБА (CBA) позволява на Лигата да намали заплатите на играчите с 1/92,6-а за всеки пропуснат мач на отборите заради ситуация, която не позволява на НБА да изпълнява задълженията си под колективното споразумение - в този случай пандемията от коронавирус.

