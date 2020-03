Информациите за хотелите на Роналдо се оказаха неверни

Тази сутрин португалските медии разпространиха новината, че двата хотела на суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо в Лисабон и Мадейра ще бъдат превърнати в болници заради пандемията от коронавирус. Оказа се обаче, че информациите са неверни, като за това потвърди говорител на един от двата хотела.



Кристиано Роналдо трогна цял свят!

"Ние сме хотел. Няма да бъдем болница. Това е ден като всеки друг - ние сме и ще си останем хотел", заяви говорителят пред RTL Nieuws.

There had been rumours that two hotels owned by Cristiano Ronaldo would become hospitals to aid coronavirus relief.



However, a hotel spokesperson told RTL Nieuws: "We are a hotel. We are not going to be a hospital. It is a day like every other; we are and will remain a hotel." pic.twitter.com/r1IcQQm1wc