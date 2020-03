Алисон отправи предизвикателство към Тер Стеген

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер и съпругата му Натали се включиха в предизвикателството Safe Hands ("Безопасни ръце" - б.р.), подето от Световната здравна организация и нейния изпълнителен директор Тедрос Аданом Гебрейесус заради пандемията от коронавирус. Бразилският национал подкани към кампанията да се включат колегата му от Барселона Марк-Андре тер Стеген и сънародниците му Тиаго Силва и Филипе Луиш.



Алисон качи видео в Туитър, на което се вижда как обилно мие ръцете си със сапун, а като коментар добави: "Д-р Наталия Бекер и аз сме щастливи да откликнем на призива на Тедрос Аданом Гебрейесус да се присъединим към предизвикателството на СЗО - Safe Hands. Аз предизвиквам Тер Стеген, Тиаго Силва и Филипе Луиш".

#COVID19 @DrNataliaBecker and I are happy to answer @DrTedros call to join @WHO 's #SafeHands challenge.

I challenge @mterstegen1 @tsilva3 @filipeluis pic.twitter.com/ClUS0T1ZaF