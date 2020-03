Англия Ван Дайк разочарован за феновете на Ливърпул 15 март 2020 | 15:39 - Обновена Прочетена 1120 0



Мърсисайдци водят с 25 точки, но футболът в Англия е спрян до 3 април. Възможността мачовете да се доиграят без фенове е един от обсъжданите варианти, за да бъде завършен сезонът.



"Никой не иска да играе мачове без феновете. Ако спечелим титлата на празен стадион и привържениците не са там, ще съм страшно разочарован за тях", коментира Ван Дайк пред холандски вестник.



| | Van Dijk on Coronavirus: “It’ll be a shame if we don’t lift the title in front of our fans, however we’re still bringing the trophy home.”



Is right, Virgil. pic.twitter.com/tcxLdLyBd1 — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) March 15, 2020

"Докато не е взето решение как ще продължим, трябва да се справяме. Каквото и да се случи, със сигурност ще донесем титлата при нашите фенове", допълни той.

