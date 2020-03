В Серия "А" вече са изготвили нова програма до края на сезона

Редица италиански медии съобщиха, че от Серия "А" са изготвили нова програма до края на сезона, след като първенството беше прекъснато до 3 април заради пандемията от коронавирус. Тъй като има 11 случая на заразени футболисти от местния елит, за момента изглежда по-вероятно мачовете да бъдат подновени през уикенда на 2 май, а кампанията да завърши на 30 юни.

Така ще се изиграят девет кръга през уикендите и още три междинни през седмицата, като също така може и да има пет дати за двубоите от европейските клубни турнири. Така до края на сезона може да се окаже, че някои от евроучастниците на страната ще изиграят 17 мача в Калчото и Шампионската лига или Лига Европа. Купата на Италия, където бяха изиграни първите полуфинални срещи от турнира, пък ще бъде пожертвана и изместена за следващия сезон.

