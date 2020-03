ММА Хорхе Масвидал избухна срещу Лий заради опита му да скрие, че се е предал 15 март 2020 | 13:41 - Обновена Прочетена 103 0



По-рано тази сутрин UFC Бразилия се проведе в празна арена поради страхове от коронавируса. Основното събитие за вечерта бе сблъсък между Кевин Лий и Чарлз Оливейра.



You should be cut for this bitch move. Tap and try to continue? One of the lowest things you can do hoe ass bitch https://t.co/M67EFkfUlm — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) March 15, 2020 „Трябва да бъдеш изгонен от организацията заради този жалък номер! Тапваш и продължаваш да се биеш? Това е едно от най-жалките неща, които можеш да направиш!“ Първият ти жалък ход бе, че дори не влезе в категорията. Вторият е да се предадеш и да искаш да продължиш. Това е липса на уважение към спорта и е едно от най-грозните неща, които човек може да направи в клетката! Кевин Лий бе заключен с гилотина, но веднага след като потупа и Оливейра го пусна, американецът реши да продължи и да оспорва, че се е предал. Възможно е да е изпаднал в безсъзнание и да не помни, че е потупал и в мига, в който Оливейра го е пуснал, противникът му да е продължил боя. Хорхе Масвидал не вярва, че това е така и написа пост в Twitter, с който срази 27-годишния Лий.„Трябва да бъдеш изгонен от организацията заради този жалък номер! Тапваш и продължаваш да се биеш? Това е едно от най-жалките неща, които можеш да направиш!“ Първият ти жалък ход бе, че дори не влезе в категорията. Вторият е да се предадеш и да искаш да продължиш. Това е липса на уважение към спорта и е едно от най-грозните неща, които човек може да направи в клетката! First bitch move: misss weight. Second bitch move: tap and try to continue. Disrespectful to the sport and that’s the lowest thing you can do https://t.co/tqCMerQzjV — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) March 15, 2020 Лий и Масвидал не са имали вражда помежду си досега. Веднъж Лий нарече BMF титлатана Масвидал „играчка за малки момчета“, а Масвидал отвърна като нарече Лий “инстаграм инфлуенсър”.



Схватата с Оливейра, донесе на Кевин Лий трета загуба от последните му четири мача. Това със сигурност е тежък момент за него и тимът, под който се готви и състезава - Tristar Gym. 0



Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING

