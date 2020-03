НБА Кармело: Бях готов да прекратя кариерата си 15 март 2020 | 12:53 Прочетена 207 0



"Бях в такова състояние, че ако нищо не се бе случило, щях официално да обявя края на кариерата си. Бях в мир с това да напусна играта", казва бившият играч на Денвър, Ню Йорк, Хюстън и Оклахома.

.@carmeloanthony was VERY close to retirement. That is, until Portland entered the fold. (Note: @CJMcCollum made multiple pitches to Carmelo!) Here's the inside story of how Melo signed w/the @trailblazers and why, at the end of the day, it was always meant to be. New @PullUpPod! pic.twitter.com/BvhILq5AN4 — Jordan Schultz (@Schultz_Report) March 13, 2020 "Наистина имах нужда от Портланд. Колкото и да съм им бил необходим от баскетболна гледка точка, аз имах нужда от Портланд по други причини. Винаги казвам "Бог не прави грешки" и това дойде във важен момент за мен. Възползвам се от това. Не говоря от баскетболна гледна точка, просто щастието, възможността да съм тук около момчетата, да мога да обичам играта, да пътувам, да давам от опита си и знанията си на хората. Това е най-важното за мен", сподели 10-кратният участник в "Мача на звездите". Крилото на Портланд Кармело Антъни обясни, че е бил готов да сложи край на кариерата си, ако сделката с Портланд не се бе осъществила. 34-годишният играч подписа договор до края на сезона с Блейзърс през ноември, която го върна в НБА след повече от година отсъствие от Лигата. В интервю за подкаста на неговия съотборник Си Джей МакКълъм, наречен Pull Up, Мело добавя, че е имал нужда от Портланд по други причини, освен баскетбола.



