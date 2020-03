Бокс Отнемат световната титла на Тайсън Фюри? 15 март 2020 | 11:18 - Обновена Прочетена 9345 0



Световният шампион по бокс за професионалисти Тайсън Фюри може не само да загуби титлата си, но и да бъде прекратена кариерата му. Също и тази на братовчед му Хюи. Причината за това е употребата на забранени стимуланти през 2015 г. @@@ Тогава те се оправдаха, че са яли инжектирано месо от диво прасе, което е повишило нивата на нандролон в тяхната кръв, гръмна DailyMail.

Exclusive: Tyson Fury's future in boxing is in serious jeopardy after explosive allegations that a member of his team offered a farmer £25,000 to lie about how he failed a drugs test in 2015. https://t.co/UKGJCG2xVF via @MailSport — Riath Al-Samarrai (@riathalsam) March 14, 2020

Сега обаче, фермерът Мартин Керфут твърди, че двамата са го принудили да излъже, че ги е снабдил с въпросното месо. Освен това те са му обещали 25 000 паунда, които дори не са платили. Фермерът е подписал две свои показания, в които казва, че е дал въпросното месо на братя Фюри по време на делата срещу тях. От антидопинговата агенция във Великобритания вече обявиха, че проведат разследване по случая.



"Посетиха ме през ноември 2016 г. във фермата ми в Престън. Дойде човек, който е близък до братя Фюри. Помолиха да ме излъжа, че съм им дал месото. А аз дори нямам месо от дива свиня. Никога не съм убивал такова животно. Те продължаваха да ме убеждават, че ще ми платят. Когато нещата станаха по-сериозни, те ми предложиха определена сума преди делото и след него. В моите очи аз само им помагах. Писна ми от лъжите. Хората заслужават да знаят истината", обяви Керфут.

Tyson Fury's boxing future in doubt after shock claim that a member of his team offered a farmer £25,000 to LIE about providing wild boar meat to cover up failed drugs test in 2015 pic.twitter.com/PjhPtQ1Hoj — Lilian Chan (@bestgug) March 15, 2020

Ако се докаже измамата, твърде вероятно е Тайсън Фюри да изгуби световната титла, която спечели наскоро след мач с Дионтей Уайлдър. Освен това рискува сериозно наказание за дълъг период от време, което може да означава и край на кариерата му. Подобно отстраняване може да бъде наложено и над братовчед му Хюи Фюри, който на 27 октомври 2018 г. загуби от Кубрат Пулев в „Арена Армеец".

