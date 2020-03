НБА Трети заразен с COVID-19 в НБА 15 март 2020 | 10:13 Прочетена 250 0



Центърът на Детройт Пистънс Крисчън Ууд е с положителен тест за коронавирус, съобщават медии зад океана. Той е третият известен до момента играч от НБА с COVID-19 след Руди Гобер и Донован Мичъл от Юта Джаз. От Детройт потвърдиха, че имат играч с положителен тест, но не разкриха неговото име.



"Получихме изследванията днес (в събота) и те са положителни. Здравето на нашите играчи, на членовете на организацията ни, на абсолютно всички в лигата и на засегнатите от вируса е от най-голямо значение за нас. Ще продължим съвместната ни работа с медицинския екип и здравните власти. Самият баскетболист пък е в изолация и ще остане под пряко наблюдение в следващите дни", обявиха от Детройт.

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.



Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2020 The Athletic съобщава, че Ууд е изпитал симптомите на коронавирус в четвъртък и е бил тестван моментално. Неговият агент Адам Пенсак заяви за Detroit News, че "той е на 100 процента добре". The Athletic съобщава, че Ууд е изпитал симптомите на коронавирус в четвъртък и е бил тестван моментално. Неговият агент Адам Пенсак заяви за Detroit News, че "той е на 100 процента добре".

