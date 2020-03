Отлагат Серия "А" с още един месец?

С увеличаването на броя на заразените от коронавирус в Серия "А" може да се стигне до по-дълга пауза на сезона. В момента първенството е преустановено до 3 април, но има вероятност мачовете да не бъдат подновени до 3 май, предупреждава "Ла Република".

Както е известно, в Сампдория има седем играчи с положителни резултати за COVID-19, във Фиорентина са трима, а в Ювентус - един. Ако забраната за срещи в италианския елит бъде удължена, то краят на сезона ще бъде предвиден за 30 юни, когато изтичат договорите на някои играчи. Този сценарий е възможен, в случай че Евро 2020 бъде отложено за догодина, като е почти сигурно, че така и ще стане.

