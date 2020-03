Болоня отпрати Михайлович, за да го предпази от COVID-19

Медицинският щаб на Болоня е отпратил наставника на тима Синиша Михайлович от града с цел предпазване на здравето му. Както е известно, специалистът се възстановява от левкемия, заради което коронавирусът е прекалено опасен за него.

Миналата година Михайлович премина през химиотерапия заради коварната година, като дори му беше трансплантиран костен мозък. По този начин имунната му система е много отслабена, заради което рискът при заразяване с вируса нараства драстично. Именно Емилия-Романя е една от трите най-засегнати от COVID-19 области в Италия заедно с Ломбардия и Венето. Така специалистът е бил принуден да се прибере в дома си в Рим, където е със семейството си.

#Bologna coach Sinisa Mihajlovic has been sent to Rome by the club’s medical staff, because #Coronavirus would be extremely dangerous for him during his recovery from leukaemia https://t.co/Y5mjigBFR5 #SerieA #Serbia pic.twitter.com/cyavQvQroh